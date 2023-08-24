UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Зоря" без шансів поступилася "Славії" у кваліфікації Ліги Європи

Фото: "Славія" проявила солідарність із Україною перед матчем (facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal)
Автор: Антон Федорців

Празька "Славія" виграла перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи в луганської "Зорі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, перші матчі

"Славія" Прага – "Зоря" – 2:0

Голи: Тіджані, 81, Масопуст, 90+4

 

Пражани заволоділи ініціативою зі старту зустрічі. Серія атак господарів призвела до кількох небезпечних моментів. Зокрема, Масопуст головою пробив поруч зі стійкою після кутового, а постріл Штранца після прориву парирував Турбаєвський.

Зовсім гаряче стало на 27-й хвилині. Знову спрацювала грізна зброя "Славії" – стандарти. Після подачі від кутового прапорця Масопуст замкнув дальню стійку. Проте, колеги покликали головного арбітра переглянути відеоповтор. Зрештою, рефері зафіксував гру рукою замість гола.

Чеський гранд продовжив тероризувати оборону "Зорі". Ще до перерви пражани змарнували два виходи віч-на-віч. Після ж перерви ледь не допоміг господарям оборонець луганського колективу, зрізавши м'яч у власні ворота – кіпер встиг зреагувати.

Час ішов, а м'яч вперто оминав сітку воріт "Зорі". Та все ж фарт луганців минув на 81-й хвилині. Шевчик подав кутовий на ближню стійку, звідки Тіджані головою переграв Турбаєвського.

"Славія" після забитого м'яча обертів не скинула та спробувала розвинути успіх. Зрештою, пражанам вдалося забити вдруге в доданий арбітром час. Це Огунгбаї наздогнав м'яч біля лінії поля та вивів Масопуста на порожні ворота – 2:0 у підсумку.

До слова, київське "Динамо" драматично програло "Бешикташу" в кваліфікації Ліги конференцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга ЄвропиЗаря