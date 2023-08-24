"Заря" без шансов уступила "Славии" в квалификации Лиги Европы

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"Славия" Прага – "Заря" – 2:0

Голы: Тиджани, 81, Масопуст, 90+4

Пражане завладели инициативой со старта встречи. Серия атак хозяев привела к нескольким опасным моментам. В частности, Масопуст головой пробил рядом со штангой после углового, а выстрел Штранца после прорыва парировал Турбаевский.

Совсем горячо стало на 27-й минуте. Снова сработало грозное оружие "Славии" – стандарты. После подачи от углового флажка Масопуст замкнул дальнюю штангу. Однако коллеги позвали главного арбитра просмотреть видеоповтор. В конце концов рефери зафиксировал игру рукой вместо гола.

Чешский гранд продолжил терроризировать оборону "Зари". Еще до перерыва пряжане упустили два выхода один на один. После перерыва едва не помог хозяевам защитник луганского коллектива, срезав мяч в собственные ворота – кипер успел среагировать.

Время шло, а мяч упорно обходил сетку ворот "Зари". Но все же фарт луганчан прошел на 81-й минуте. Шевчик подал угловой на ближнюю штангу, откуда Тиджани головой переиграл Турбаевского.

"Славия" после забитого мяча оборотов не сбросила и попыталась развить успех. В конце концов пражанам удалось забить второй раз в добавленное арбитром время. Это Огунгбаи настиг мяч у линии поля и вывел Масопуста на пустые ворота – 2:0 в итоге.