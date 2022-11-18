"Зоря" розгромила "Олександрію" у битві за третє місце УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 14-й тур

"Зоря" – "Олександрія" – 4:1

Голи: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 – Рибалка, 78

У стартові хвилини суперники обмінялися кількома випадами, але без реальних загострень ситуації поблизу володінь Мацапури та Білика. А ось справді небезпечний момент виник на 19-й хвилині, коли олександрієць Мірошниченко класно пробив зі штрафного, але кіпер перевів м'яч у стійку.

Луганці відповіли за десять хвилин. Контратаку номінальних господарів розігнав Булеца, який передачею знайшов Мишньова на лінії штрафного майданчика. Той вирішив зіграти ефектно та перекинути воротаря, але м'яч пролетів вище воріт. А перед перервою той же Булеца струсонув поперечину пострілом зі штрафного.

Обмін напівнагодами в дебюті другого тайму змусив "Зорю" заграти активніше. Результат не забарився – упродовж восьми хвилин підопічні Патріка ван Леувена забили тричі! Та ще й герой луганців виявився геть несподіваним – крайній оборонець Бутко оформив дубль.

Спершу з ним у стінку зіграв Мишньов і пробив у напрямку воріт, а Білик, відбиваючи м'яч, влучив у Бутка, і той фактично зайшов зі сферою за лінію. Згодом гол-красень подарував Булеца, прийнявши м'яч на груди на вході в карну зону, він потужно пробив у дев'ятку з льоту.

А на 70-й хвилині рахунок став розгромним. Це Бутко після розіграшу кутового виконав діагональ у воротарський майданчик, а до м'яча так ніхто і не доторкнувся. Футбольний предмет розбрату влучив у дальню стійку, а від неї залетів у ворота – 3:0.

Далі більше. Ще за шість хвилин в обіймах партнерів опинився Антюх. Провал у центрі оборони "Олександрії" призвів до виходу двох луганців на голкіпера – Русин віддав партнеру, а той відправив м'яч уже в порожню рамку. У відповідь гості організували гол престижу – Рибалка зі штрафного пробив точнісінько в кут.

На цьому команди вичерпали свій запал. Як наслідок, "Зоря" закріпилася на 3-й сходинці в Прем'єр-лізі. Тепер в активі луганців 26 очок. Київське "Динамо" та "Олександрія" мають на три пункти менше, а донецький "Шахтар" – на один більше плюс два матчі в запасі.