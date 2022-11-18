"Заря" разгромила "Александрию" в битве за третье место УПЛ

Украина, Премьер-лига, 14-й тур

"Заря" – "Александрия" – 4:1

Голы: Бутко, 62, 70, Булеца, 68, Антюх, 76 – Рыбалка, 78

В стартовые минуты соперники обменялись несколькими выпадами, но без реальных обострений ситуации вблизи владений Мацапуры и Билыка. А вот действительно опасный момент возник на 19-й минуте, когда александриец Мирошниченко классно пробил со штрафного, но кипер перевел мяч в штангу.

Луганчане ответили через десять минут. Контратаку номинальных хозяев разогнал Булеца, нашедший Мишнева передачей на линии штрафной. Тот решил сыграть эффектно и перебросить вратаря, но мяч пролетел выше ворот. А перед перерывом тот же Булеца встряхнул перекладину выстрелом со штрафного.

Обмен полувозможностями в дебюте второго тайма заставил "Зарю" заиграть активнее. Результат не заставил себя ждать – в течение восьми минут подопечные Патрика ван Леувена забили трижды! Да еще и герой луганчан оказался совершенно неожиданным – крайний защитник Бутко оформил дубль.

Сначала с ним в стенку сыграл Мишнев и пробил в направлении ворот, а Билык, отбивая мяч, попал в Бутко, и тот фактически зашел со сферой за линию. Вскоре гол-красавец подарил Булеца, приняв мяч на грудь на входе в штрафную, он мощно пробил в девятку с лета.

А на 70-й минуте счет стал разгромным. Это Бутко после розыгрыша углового выполнил диагональ во вратарскую, а к мячу так никто и не прикоснулся. Футбольный предмет раздора попал в дальнюю штангу, а от нее залетел в ворота – 3:0.

Дальше больше. Еще через шесть минут в объятиях партнеров оказался Антюх. Провал в центре обороны "Александрии" привел к выходу двух луганцев на голкипера – Русин отдал партнеру, а тот отправил мяч уже в пустую рамку. В ответ гости организовали гол престижа – Рыбалка со штрафного пробил точь-в-точь в угол.

На этом команды исчерпали свой пыл. Как следствие, "Заря" закрепилась на 3-й строчке в Премьер-лиге. Теперь в активе луганчан 26 очков. Киевское "Динамо" и "Александрия" имеют на три пункта меньше, а донецкий "Шахтер" – на один больше плюс два матча в запасе.