"Зоря" призначила нового тренера замість "бронзового" ван Леувена

45-річний балканець обійняв посаду, що стала вакантною після переходу нідерландця в донецький "Шахтар". Новий тренер луганців виступав у чемпіонаті України в роки ігрової кар'єри.

Лалатовіч перебрався до "Зорі" з батьківщини. Останні півроку він тренував "Младость". На чолі команди з Войводіни тренер програв лише двічі, але не врятував від вильоту зі сербської Суперліги. Раніше Лалатовіч очолював "Раднічкі", "Борац", "Аль-Батін", "Войводіну", Сербію U-21, "Чукарічкі", Сербію U-20, "Црвену Звезду" та інші серські команди. Найбільший успіх – Кубок Сербії 2018/19 з "Войводіною".

У 2003-2005 рр. серб перебував на контракті з донецьким "Шахтарем". Однак, закріпитися в лавах вітчизняного гранда так і не зумів – 24 матчі в усіх турнірах, 1 гол. "Гірники" спершу віддали оборонця в оренду німецькому "Вольфсбургу", а згодом відпустили вільним агентом у сербський "Земун".

"Зоря" у 2023 році

Луганський колектив із ван Леувеном на чолі завоював бронзові медалі УПЛ 2022/23. Команда до останнього боролася за місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але поступилася "Дніпру-1" за набраними очками.

30 червня "Зоря" поїхала на тренувальні збори до Польщі. До нового сезону луганці готуються в Любліні. На 4 липня призначений перший спаринг команди – проти "Ресовії" з Жешува.

Чемпіонат України розпочнеться 29 липня. У серпні "Зоря" змагатиметься в плей-офф кваліфікації Ліги Європи. У разі перемоги в двоматчевому протистоянні (24 серпня і 31 серпня) луганці зіграють у груповому етапі турніру, у разі поразки – потраплять у групу Ліги конференцій. Жеребкування призначене на 7 серпня.