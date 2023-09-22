"Зоря" порушила регламент Ліги конференцій: функціонер роз'яснив, чи буде технічна поразка

Напередодні луганський колектив вийшов на матч у футболках без нашивок Ліги конференцій. Стаття ж регламенту турніру однозначна – шеврон повинен бути на вільній зоні правого рукава футболки.

"Напередодні старту групового турніру УЄФА надсилає кожній команді-учасниці обов'язковий брендований набір – м'ячі, манішки чотирьох кольорів, питні пляшки, лікарські сумки з логотипами організації та турніру. До нас прийшло все окрім шевронів", – розповів менеджер.

За його словами, "Зоря" впродовж декади перед поєдинком вела переписку з УЄФА щодо недогляду. Делегат союзу, який приїхав до Любліна на матч, додатково проінформував організацію про ситуацію, що склалася. Проте, УЄФА так і не відправив нашивки вчасно.

"У підсумку ми чітко виклали деталі у відповідному рапорті, і в УЄФА добре знають: провини нашого клубу в цьому немає. Тож хочу заспокоїти всіх уболівальників "Зорі": ніхто не відбере від команди заслужено зароблене очко", – резюмував Гузь.