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"Зоря" порушила регламент Ліги конференцій: функціонер роз'яснив, чи буде технічна поразка

Люблін, П'ятниця 22 вересня 2023 13:15
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"Зоря" порушила регламент Ліги конференцій: функціонер роз'яснив, чи буде технічна поразка Фото: Луганці зіграли матч без шевронів третього за рангом єврокубка (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" уникне технічної поразки за порушення офіційних правил проведення Ліги конференцій УЄФА 2023/24 у поєдинку проти бельгійського "Гента", що завершився бойовою нічиєю (1:1).

Про це заявив начальник команди Ігор Гузь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТаТоТаке".

Напередодні луганський колектив вийшов на матч у футболках без нашивок Ліги конференцій. Стаття ж регламенту турніру однозначна – шеврон повинен бути на вільній зоні правого рукава футболки.

"Напередодні старту групового турніру УЄФА надсилає кожній команді-учасниці обов'язковий брендований набір – м'ячі, манішки чотирьох кольорів, питні пляшки, лікарські сумки з логотипами організації та турніру. До нас прийшло все окрім шевронів", – розповів менеджер.

За його словами, "Зоря" впродовж декади перед поєдинком вела переписку з УЄФА щодо недогляду. Делегат союзу, який приїхав до Любліна на матч, додатково проінформував організацію про ситуацію, що склалася. Проте, УЄФА так і не відправив нашивки вчасно.

"У підсумку ми чітко виклали деталі у відповідному рапорті, і в УЄФА добре знають: провини нашого клубу в цьому немає. Тож хочу заспокоїти всіх уболівальників "Зорі": ніхто не відбере від команди заслужено зароблене очко", – резюмував Гузь.

До слова, Україна втратила ще одну позицію у таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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