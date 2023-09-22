ua en ru
Пт, 22 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Заря" нарушила регламент Лиги конференций: функционер разъяснил, будет ли техническое поражение

Люблин, Пятница 22 сентября 2023 13:15
UA EN RU
"Заря" нарушила регламент Лиги конференций: функционер разъяснил, будет ли техническое поражение Фото: Луганчане сыграли матч без шевронов третьего по рангу еврокубка (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Луганская "Заря" избежит технического поражения за нарушение официальных правил проведения Лиги конференций УЕФА 2023/24 в поединке против бельгийского "Гента", завершившегося боевой ничьей (1:1).

Об этом заявил начальник команды Игорь Гузь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке".

В преддверии луганский коллектив вышел на матч в футболках без нашивок Лиги конференций. Статья же регламента турнира однозначна – шеврон должен быть на свободной зоне правого рукава футболки.

"Накануне старта группового турнира УЕФА присылает каждой команде-участнице обязательный брендированный набор – мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, лекарственные сумки с логотипами организации и турнира. К нам пришло все, кроме шевронов", – рассказал менеджер.

По его словам, "Заря" на протяжении декады перед поединком вела переписку с УЕФА по недосмотру. Делегат союза, приехавший в Люблин на матч, дополнительно проинформировал организацию о сложившейся ситуации. Однако УЕФА так и не отправил нашивки вовремя.

"В итоге мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Поэтому хочу успокоить всех болельщиков "Зари": никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко", – резюмировал Гузь.

К слову, Украина потеряла еще одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Заря УЕФА
NEWS
Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов
Зеленский пообещал освобождение Бахмута и еще двух ключевых городов
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя