"Заря" нарушила регламент Лиги конференций: функционер разъяснил, будет ли техническое поражение

Луганская "Заря" избежит технического поражения за нарушение официальных правил проведения Лиги конференций УЕФА 2023/24 в поединке против бельгийского "Гента", завершившегося боевой ничьей (1:1).

Об этом заявил начальник команды Игорь Гузь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТаТоТаке" .

В преддверии луганский коллектив вышел на матч в футболках без нашивок Лиги конференций. Статья же регламента турнира однозначна – шеврон должен быть на свободной зоне правого рукава футболки.

"Накануне старта группового турнира УЕФА присылает каждой команде-участнице обязательный брендированный набор – мячи, манишки четырех цветов, питьевые бутылки, лекарственные сумки с логотипами организации и турнира. К нам пришло все, кроме шевронов", – рассказал менеджер.

По его словам, "Заря" на протяжении декады перед поединком вела переписку с УЕФА по недосмотру. Делегат союза, приехавший в Люблин на матч, дополнительно проинформировал организацию о сложившейся ситуации. Однако УЕФА так и не отправил нашивки вовремя.

"В итоге мы четко изложили детали в соответствующем рапорте, и в УЕФА хорошо знают: вины нашего клуба в этом нет. Поэтому хочу успокоить всех болельщиков "Зари": никто не отберет у команды заслуженно заработанное очко", – резюмировал Гузь.