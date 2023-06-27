"Зоря" підшукала кандидатів на посаду тренера: іноземний вектор не зміниться

Керівництво луганської "Зорі" отримало кілька претендентів на посаду керманича команди, що невдовзі може стати вакантною через імовірний перехід Патріка ван Леувена в донецький "Шахтар". Головний кандидат – сербський фахівець Ненад Лалатовіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Butasport .

45-річний балканець незабаром вирушить на фінальні переговори з менеджментом луганців. Опісля він підпише контракт із бронзовим призером Прем'єр-ліги.

Лалатовіч опинився на порозі повернення до України. У 2003-2005 рр. він перебував на контракті з донецьким "Шахтарем". Однак, закріпитися в лавах вітчизняного гранда так і не зумів – 24 матчі в усіх турнірах, 1 гол. "Гірники" спершу віддали оборонця в оренду німецькому "Вольфсбургу", а згодом відпустили вільним агентом у сербський "Земун".

Посеред сезону 2022/23 Лалатовіч очолив "Младость". Однак, врятувати команду з Войводіни від вильоту зі Суперліги не зумів. Раніше він тренував "Раднічкі", "Борац", "Аль-Батін", "Войводіну", Сербію U-21, "Чукарічкі", Сербію U-20, "Црвену Звезду" та інші серські команди. Найбільший успіх – Кубок Сербії 2018/19 з "Войводіною".

За даними TUTTOmercatoWEB, "Зоря" також веде перемовини з італійцем Джованні Костантіно. Останнє місце роботи фахівця – один із лідерів Серії D "Казарано". Раніше він працював у будапештських МТК і "Гонведі", словацькій "Дунайській Стреді", був асистентом у збірній Угорщини.

Напередодні чинний керманич "Зорі" ван Леувен був визнаний тренером сезону Прем'єр-ліги. За нього проголосувала більшість клубів УПЛ. Його підопічні до останнього претендували на місце в кваліфікації Ліги чемпіонів, але задовольнилися "бронзою".