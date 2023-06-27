"Заря" подыскала кандидатов на должность тренера: иностранный вектор не изменится

Руководство луганской "Зари" получило несколько претендентов на должность наставника команды, что вскоре может стать вакантной из-за вероятного перехода Патрика ван Леувена в донецкий "Шахтер". Главный кандидат – сербский специалист Ненад Лалатович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Butasport .

45-летний балканец вскоре отправится на финальные переговоры с менеджментом луганчан. Затем он подпишет контракт с бронзовым призером Премьер-лиги.

Лалатович оказался на пороге возвращения в Украину. В 2003-2005 гг. он состоял на контракте с донецким "Шахтером". Однако закрепиться в рядах отечественного гранда так и не сумел – 24 матча во всех турнирах, 1 гол. "Горняки" сначала отдали защитника в аренду немецкому "Вольфсбургу", а впоследствии отпустили свободным агентом в сербский "Земун".

Посреди сезона 2022/23 Лалатович возглавил "Младость". Однако спасти команду из Войводины от вылета из Суперлиги не сумел. Ранее он тренировал "Раднички", "Борац", "Аль-Батин", "Войводину", Сербию U-21, "Чукарички", Сербию U-20, "Црвену Звезду" и другие серские команды. Наибольший успех – Кубок Сербии 2018/19 с "Войводиной".

По данным TUTTOmercatoWEB, "Заря" также ведет переговоры с итальянцем Джованни Костантино. Последнее место работы специалиста – один из лидеров серии D "Казарано". Ранее он работал в будапештских МТК и "Гонведе", словацкой "Дунайской Стреде", был ассистентом в сборной Венгрии.

Накануне действующий вождь "Зари" ван Леувен был признан тренером сезона Премьер-лиги. За него проголосовало большинство клубов УПЛ. Его подопечные до последнего претендовали на место в квалификации Лиги чемпионов, но удовлетворились "бронзой".