"Зоря" перемогла "Славію" у Лізі Європи, але вилетіла до Ліги конференцій

Ліга Європи, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

"Зоря" – "Славія" Прага – 2:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Алефіренко, 32, Антюх, 41 – Юрашек, 83

Стартовий відрізок луганці та чеський гранд провели обережно. Поступово "Славія" заволоділа ініціативою і намагалася нагнітати ситуацію біля володінь Турбаєвського. Утім, до реальних загроз воротам "Зорі" справа в стартові півгодини не дійшла.

А на 32-й хвилині бронзовий призер УПЛ несподівано повів у рахунку. Гол став наслідком індивідуальної майстерності Алефіренка. Нападник зіграв у відборі на чужій половині та наважився пробити метрів із 25-ти – м'яч опинився у дев'ятці воріт гостей.

Гол додав луганцям упевненості. Команда під орудою в. о. головного тренера Младена Бартуловіча зуміла забити вдруге ще до перерви. Це Антюх утік на ворота від центральної лінії, увійшов до штрафного майданчика та несподівано для кіпера пробив у ближній кут – 2:0.

Втративши здобуту в першій зустрічі перевагу, "Славія" додала в активності в другому таймі. Пражани фактично затиснули луганців на чужій половині та спробували розмочити рахунок. Однак, Турбаєвський і лінія оборони в більшості епізодів були на висоті.

Зате на 77-й хвилині свій момент змарнувала "Зоря". Антюх хорошою передачею відшукав у карній зоні пражан Батагова, а той пробив у дотик. Проте, голкіпер "Славії" з випадом номінальних господарів упорався.

У фінальні хвилини тиск чеського гранда зріс. А на 83-й хвилині спрацювала головна зброя "Славії" – гра на другому поверсі. Масопуст виконав фланговий навіс, а Юрашек влучно пробив головою з лінії воротарського, зігравши на випередження.

Сил і фарту для ще одного подвигу "Зорі" вже не вистачило. Хоча той же Горбач ледь не став героєм луганців, але з перспективної позиції пробив у голкіпера. Отже, українська команда виграла другий поєдинок, але програла двоматчеве протистояння і продовжить виступи в Європі у Лізі конференцій.