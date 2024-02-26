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"Зоря" мінімально здолала "Ворсклу" в Прем'єр-лізі

Житомир, Понеділок 26 лютого 2024 15:56
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"Зоря" мінімально здолала "Ворсклу" в Прем'єр-лізі Фото: Луганці виявилися сильнішими за полтавців (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" переграла "Ворсклу" з Полтави в 18-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 18-й тур

"Зоря" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Башіч, 37

Вилучення: Крупський, 70 (В, друга жовта картка)

У стартові хвилини ініціативою заволоділи номінальні господарі. Луганський колектив більше контролював м'яч, намагався інтенсивно пресингувати та швидко переходити центр поля. Утім, перший момент був за полтавцями – Крупський прорвався правим флангом і прострілив у центр штрафного, та пробити звідти Мякушку завадили.

Згодом швидкості на полі впали. "Ворскла" відсунула епіцентр подій до середини поля, а "Зоря" ще більше стала покладатися на діагоналі. Гол у такій ситуації виглядав трохи нелогічним. Допоміг луганцям стандарт – оборона проґавила Герреро під час кутового, той пробив невдало, але м'яч відскочив до Башіча, який і відправив сферу в сітку.

На початку другої половини "Зоря" змарнувала два моменти. Ісенко впорався і з ударом Мічіна зі штрафного, і з добиванням Антюха. А невдовзі той же Мічін лише трохи не докрутив у кут воріт "Ворскли". У середині тайму нагадав про себе Герреро, який пройшов Бацулу та поцілив у стійку.

Полтавська команда виглядала в ці хвилини непереконливо. На 70-й же хвилині взагалі опинилася в меншості, коли Крупський нарвався на вилучення через брудний фол проти Антюха. Та відразу ж після цього "Ворскла" організувала перший небезпечний момент – Феліпе потужним ударом по центру влучив у воротаря.

Фінальні хвилини відзначилися сумбуром, але навіть за такого розвитку подій "Зоря" втримала переможний результат. Луганці набрали 15 очок і піднялися над небезпечною зоною у турнірній таблиці. Натомість в активі команди Сергія Долганського залишилося 23 пункти.

До слова, напередодні "Динамо" з камбеком переграло "Металіст 1925" у столиці.

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