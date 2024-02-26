"Заря" минимально одолела "Ворсклу" в Премьер-лиге

Украина, Премьер-лига, 18-й тур

"Заря" – "Ворскла" – 1:0

Гол: Башич, 37

Удаление: Крупский, 70 (В, вторая желтая карточка)

В стартовые минуты инициативой завладели номинальные хозяева. Луганский коллектив больше контролировал мяч, пытался интенсивно прессинговать и быстро переходить центр поля. Впрочем, первый момент был за полтавчанами – Крупский прорвался по правому флангу и прострелил в центр штрафной, но пробить оттуда Мякушко помешали.

Вскоре скорости на поле упали. "Ворскла" отодвинула эпицентр событий в середину поля, а "Заря" еще больше стала полагаться на диагонали. Гол в такой ситуации выглядел несколько нелогичным. Помог луганцам стандарт – оборона упустила Герреро во время углового, тот пробил неудачно, но мяч отскочил к Башичу, который и отправил сферу в сетку.

В начале второй половины "Заря" упустила два момента. Исенко справился и с ударом Мичина со штрафного, и с добиванием Антюха. А вскоре тот же Мичин лишь чуть-чуть не докрутил в угол ворот "Ворсклы". В середине тайма напомнил о себе Герреро, который прошел Бацулу и попал в штангу.

Полтавская команда выглядела в эти минуты неубедительно. На 70-й же минуте вообще оказалась в меньшинстве, когда Крупский нарвался на удаление из-за грязного фола против Антюха. Но сразу же после этого "Ворскла" организовала первый опасный момент – Фелипе мощным ударом по центру попал во вратаря.

Финальные минуты отличились сумбуром, но даже при таком развитии событий "Заря" удержала победный результат. Луганчане набрали 15 очков и поднялись над опасной зоной в турнирной таблице. В активе же команды Сергея Долганского осталось 23 пункта.