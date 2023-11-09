"Зоря" з катастрофою в обороні програла "Маккабі" в групі Ліги конференцій

Ліга конференцій, груповий етап, група B

"Зоря" – "Маккабі" Тель-Авів – 1:3

Голи: Алефіренко, 74 – Лукассен, 7, Перец, 26, 43

"Жовті дияволи" взяли м'яч під контроль з перших хвилин. Не забарився і швидкий гол у ворота луганського колективу. Номінальні гості скористалися стандартом, але не обійшлося без соло Лукассена – нідерландець після серії рикошетів наважився пробити п'ятою з кількох метрів.

"Зоря" спробувала перехопити ініціативу та створила кілька напівмоментів. Ось Мічін розім'яв кіпера низовим ударом. Далі Герреро пробив трохи вище воріт. Натомість постріл Нагнойного метрів із 15-ти Москера парирував. Зрештою, забив... "Маккабі".

Оборона команди Валерія Кривенцова фактично проспала епізод на 26-й хвилині. Захаві виконав навіс із лівого флангу, а Перец у гордій самотності головою переправив м'яч у сітку воріт. А ледь не в наступній атаці він міг оформити дубль, але Турбаєвський врятував "Зорю".

Після другого пропущеного м'яча пішов знайомий сценарій. Луганці знову пішли вперед і організували кілька можливостей забити. Москера впіймав кураж і відбивав усе, що летіло в напрямку воріт ізраїльського гранда, засмутивши за чергою Мічіна, Антюха, Герреро та знову Антюха.

Та гол знову оформили "жовті дияволи". Перец таки записав до свого активу дубль перед перервою. Третій забитий м'яч нагадав другий, адже хавбек у тій же манері підключився до атаки та головою замкнув навіс. Натомість оборона "Зорі" знову виконала роль статистів.

Другий тайм, однак, не став формальністю. Щоправда, на початку 45-хвилинки "Маккабі" ледь не довів рахунок до геть непристойного. Та, на щастя, Захаві не зумів докрутити м'яч у дев'ятку. Луганці у відповідь навіть забили зусиллями Мічіна – суддівська бригада після втручання VAR зафіксувала офсайд.

Наступного небезпечного моменту довелося зачекати до 67-ї хвилини. Цього разу на ударній позиції опинився Волошин, який отримав передачу Алефіренко. Та після пострілу метрів із 20-ти м'яч по-зрадницьки влучив у стійку та відлетів у руки голкіперу.

На 74-й хвилині "Зоря" таки впіймала ізраїльський гранд на помилці. Блискавична атака підопічних Кривенцова завершилася комбінацією Горбача та Алефіренка з влучним ударом останнього. Фарт Москери в цьому моменті закінчився – 1:3.

Тут же луганський колектив міг розвивати успіх. Яцик не побачив варіантів для передачі та наважився пробити на техніку з дистанції – воротар із великими труднощами перевів м'яч на кутовий. Згодом Батагов після стандарту пробив у руки кіперу. А в доданий арбітром час Чурко не забив пострілом у стилі бойових мистецтв.

Більше команди не забивали. Як наслідок, "Маккабі" обійшов "Зорю" в турнірній таблиці квартету B. "Жовті дияволи" набрали 6 очок проти чотирьох пунктів у луганців. Лідер групи – бельгійський "Гент" (10 балів).