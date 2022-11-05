"Зоря" з голами у фінальні хвилини дотиснула "Металіст" в матчі УПЛ

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Зоря" – "Металіст" – 3:2

Голи: Чурко, 72, Мишньов, 89, Шахов, 90+3 – Підлепенець, 58, Панасенко, 74

Із перших хвилин луганці взяли м'яч під свій контроль. За такої ситуації довго чекати на небезпеку не довелося. Уже на 5-й хвилині Чурко підстеріг відскок, але з правого краю штрафного майданчика поцілив у голкіпера.

Згодом хавбек створив нагоду для партнера – Імереков мав замикати перспективний навіс із кутового, проте акцентовано пробити не зумів. Натомість Русин на 20-й після флангової подачі пробив головою поруч зі стійкою.

Тиск "Зорі" був настільки потужним, що для харків'ян за подвиг виглядав перехід центральної лінії. Тим не менше, номінальні гості зуміли зберегти "нулі" на табло до перерви. Хоча розмочити рахунок міг Батагов, та з центру штрафного на підбиранні пробив у Костика.

Ще гарячіше стало на старті другої половини. Невтомний Чурко зі штрафного підкрутив м'яч у поперечину. У відповідь "Металіст" організував випад із ударом Танковського, з яким, однак, упорався Мацапура.

Аж раптом гості несподівано повели в рахунку. Бражко помилився на фланзі та спровокував вривання Підлепенця у карну зону, де його завалив Імереков – пенальті. Сам постраждалий взявся виконувати одинадцятиметровий і впевнено пробив під стійку.

На 70-й хвилині "Металіст" ледь не подвоїв перевагу, але Рязанцев після проходу Танковського не влучив у площину. Розплата була майже миттєвою. За якихось дві хвилини забила "Зоря" – Хлань подав із правого флангу до воротарського, де ближню стійку замкнув Чурко!

Щоправда, щастя луганців було недовгим. Минуло ще дві хвилини, і харків'яни знову вирвалися вперед. Гол гості створили фактично з нічого: Демченко з центрального кола віддав передачу Панасенку, а той без зайвих роздумів пробив у дев'ятку з дальньої дистанції – 1:2!

Час відігратися в луганців залишався, тож вони додали в активності. Ось м'яч опустився на сітку згори після удару Бражка. А на 89-й "Зоря" таки зрівняла рахунок – Романюк пропустив на Мишньова скидання з лівого флангу, а той точно пробив у кут.

Та це ще був не кінець. На третій доданій арбітром хвилині успіх господарям приніс стандарт. Данченко подав кутовий, після якого пробив Батагов, а у ворота м'яч підправив Шахов – 3:2! Завдяки цій перемозі "Зоря" принаймні тимчасово обійшла "Шахтар" у таблиці УПЛ і наразі йде другою.