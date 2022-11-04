УПЛ: "Ворскла" мінімально здолала "Львів" на старті туру

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 11-й тур

"Ворскла" – "Львів" – 1:0

Гол: Кравець, 53

Нереалізований пенальті: Юрченко, 43 (В)

Активніше матч розпочали полтавці, але "містяни" зуміли швидко погасити атакувальний запал номінальних господарів. Більше того, активний пресинг "Львова" змусив "Ворсклу" відійти на свою половину поля та будувати атаки від власних воріт.

Як наслідок, чекати на перший небезпечний момент довелося до 12-ї хвилини. Та й він став лише напівнагодою – Кравець прорвався лівим флангом і переадресував м'яч до штрафного майданчика, а звідти Олійник завдав удару значно вище воріт.

Далі команди взяли паузу фактично до кінцівки тайму. Лише на 42-й хвилині зі "сну" суперників повернув Марлісон. Бразилець вривався у відкриту зону та впав у боротьбі з оборонцем "Львова" – пенальті. До позначки підійшов Юрченко, але переграти Ільющенкова з позначки не зміг. Кіпер ще й добивання Сефері ліквідував!

На другі 45 хвилин полтавці вийшли налаштованими поквитатися за невдалий фініш першої половини. Вдалося швидко. На 53-й Зайков із дальньої стійки скинув м'яч після кутового на лінію воротарського майданчика, і абсолютно вільний Кравець головою переграв голкіпера.

"Львів" відповів згодом своїм моментом. Це Грисьо з правого флангу перспективно прострілював до карної зони "Ворскли", проте Нич так і не зміг завдати акцентованого удару в напрямку воріт Різника. Змарнували ще одну нагоду й господарі: Олійник класно бив у дотик після пасу Пердути, але Ільющенков відбив м'яч із верхнього кута.

Зрештою, змінити цифри на табло не зуміли ані "Ворскла", ані "Львів". Завдяки перемозі полтавці обійшли (принаймні тимчасово) київське "Динамо" в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 14 очок. "Містяни" залишилися у зоні перехідних матчів (6 пунктів).