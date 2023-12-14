"Зоря" – "Брейдаблік": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій

Матч "Зоря" – "Брейдаблік" відбудеться у польському Любліні 14 грудня. Поєдинок прийме стадіон "Арена Люблін". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч "Зоря" – "Брейдаблік"

Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Необхідні підписки "Максимальна" чи "Спорт". Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол.

Прогноз букмекерів на матч "Зоря" – "Брейдаблік"

Фахівці контори Favbet визначила команду Юрія Коваля безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу бронзового призера УПЛ виставили невисокий коефіцієнт 1,75. Натомість імовірний успіх "зелених" оцінили балом 4,85. Навіть вірогідність нічиєї трохи вища – кеф 4,05.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на мінімальну перемогу "Зорі" з перспективним коефіцієнтом 9,40. Персональні фанати Едуардо Герреро розглянуть варіант із мінімум дублем свого улюбленця з кефом 6,50. Смілива ставка на вилучення в одній з команд збільшить виграш у 5 разів.

Орієнтовні склади на матч "Зоря" – "Брейдаблік"

"Зоря": Турбаєвський – Кирюханцев, Жордан, Батагов, Снурніцин – Мічін, Чурко – Антюх, Нагнойний, Алефіренко – Герреро

"Брейдаблік": А. Ейнарссон – Гуннлаугссон, Маргейрссон, Муміновіч, Єоман – В. Ейнарссон, Сігурйонссон, Лудвікссон – Сванторссон, Стейндорссон, Інгварссон

Обидві команди не мають турнірної мотивації. Будь-який підсумковий результат залишить "Зорю" на третій сходинці, а "Брейдаблік" – на 4-й позиції. Луганці наразі мають в активі 4 очки. Ісландський же колектив залікових пунктів ще не набирав.