UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В зоопарке под Полтавой пантера напала на мужчину, он в больнице

Автор: Дмитрий Левицкий

В зоопарке в селе Ковалевка, которое под Полтавой, пантера напала на ветеринара. Сейчас пострадавший мужчина находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Kolo.News.

Инцидент произошел около 12 часов дня. По словам очевидцев, пантера напала на ветеринара сзади и схватила за голову. В зоопарке пока это событие не комментируют.

"Сейчас мужчина в больнице, его оперируют. Пока о состоянии пострадавшего говорить рано", - сказали изданию в полиции Полтавской области.

По данным местного СМИ, по состоянию на сейчас мужчина пришел в себя в больнице. Пострадавший - 33-летний житель Полтавы.

"Услышали ужасный крик. Обернулись и увидели, что пантера сидела на голове у мужчины, который с тележкой развозил корм. Все работники схватили палки и кто что, бросились к клетке с пантерой, но та не отпускала голову. Как-то таки людям удалось отбить мужчину у хищника", - рассказала одна из очевидцев происшествия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавазоопаркнападение