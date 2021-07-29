У зоопарку під Полтавою пантера напала на чоловіка, він в лікарні

Інцидент стався близько 12-ї години дня. За словами очевидців, пантера напала на ветеринара ззаду та схопила за голову. В зоопарку наразі цю подію не коментують.

"Нині чоловік у лікарні, його оперують. Доки про стан потерпілого говорити рано", - сказали виданню в поліції Полтавської області.

За даними місцевого ЗМІ, станом на зараз чоловік прийшов до тями в лікарні. Потерпілий - 33-річний мешканець Полтави.

"Почули жахливий крик. Обернулись і побачили, що пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Всі працівники схопили палиці і хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака", - розповіла одна з очевидців події.