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У зоопарку під Полтавою пантера напала на чоловіка, він в лікарні

Автор: Дмитро Левицький

У зоопарку в селі Ковалівка, що під Полтавою, пантера напала на ветеринара. Наразі постраждалий чоловік перебуває у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kolo.News.

Інцидент стався близько 12-ї години дня. За словами очевидців, пантера напала на ветеринара ззаду та схопила за голову. В зоопарку наразі цю подію не коментують.

"Нині чоловік у лікарні, його оперують. Доки про стан потерпілого говорити рано", - сказали виданню в поліції Полтавської області.

За даними місцевого ЗМІ, станом на зараз чоловік прийшов до тями в лікарні. Потерпілий - 33-річний мешканець Полтави.

"Почули жахливий крик. Обернулись і побачили, що пантера сиділа на голові в чоловіка, котрий з візком розвозив корм. Всі працівники схопили палиці і хто що, кинулись до клітки з пантерою, але та не відпускала голову. Якось таки людям вдалось відбити чоловіка у хижака", - розповіла одна з очевидців події.

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Полтавазоопаркнапад