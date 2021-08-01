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Zoom выплатит пользователям компенсаций на 85 млн долларов

Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Zoom Video Communications, которая набрала популярность в связи с пандемией коронавируса, выплатит тысячам пользователей компенсации за проблемы с безопасностью. Всего компания выплатит пользователям 85 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Bloomberg.

Пользователи Zoom обвинили в том, что компания ввела их в заблуждение относительно безопасности шифрования, а также в ненадлежащем обмене данными с Facebook и неспособности защитить частные видеоконференции от хакерских атак.

Пользователи подали против Zoom коллективный иск, но компания согласилась на мировое соглашение. Zoom выплатит до 25 долларов США владельцам платных подписок и до 15 долларов пользователям, которые не имеют права подавать претензии по платной подписке.

Кроме того, Zoom обязалась улучшить свою политику конфиденциальности.

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КомпенсацияКомпанияСоединенные Штаты Америки