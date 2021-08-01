Zoom виплатить користувачам компенсацій на 85 млн доларів

Компанія Zoom Video Communications, яка набрала популярності через пандемію коронавірусу, виплатить тисячам користувачів компенсації за проблеми з безпекою. Загалом компанія виплатить користувачам 85 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg .

Користувачі звинуватили Zoom в тому, що компанія ввела їх в оману щодо безпеки шифрування, а також у неналежному обміні даними з Facebook та нездатності захистити приватні відеоконференції від хакерських атак.

Користувачі подали проти Zoom колективний позов, але компанія погодилася на мирову угоду. Zoom виплатить до 25 доларів США власникам платних підписок та до 15 доларів користувачам, які не мають права подавати претензії за платною підпискою.

Крім того, компанія Zoom зобов'язалася покращити свою політику конфіденційності.