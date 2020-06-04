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Zoom намерен сотрудничать с ФБР

Новости » Общество     04.06.2020 - 12:00
Zoom намерен сотрудничать с ФБР
Фото: Эрик Юань (facebook.com.zoomvideocommunications)

В компании не хотят, чтобы сервис Zoom использовался для плохих целей

Американская компания Zoom Video Communications объявила о своих намерениях сотрудничать с правоохранительными органами и ФБР. Также в компании сообщили, что сервис сквозного шифрования трафика больше не будет бесплатным.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам основателя компании Zoom Эрика Юаня, сервис сквозного шифрования для звонков больше не будет предоставляться людям, которые использовали его бесплатно.

"Мы наверное не будем предоставлять сервис сквозного шифрования трафика бесплатным пользователям. Мы хотим сотрудничать с ФБР и местными правоохранительными органами, если кто-то использует Zoom для плохих целей", - сказал Юань.

Отметим, сервис онлайн-конференций Zoom во время пандемии резко стал популярным в мире. Только в первом квартале 2020 года выручка выросла на 169% в сравнении с прошлым годом.

Напомним, ранее сообщалось, что Google и Microsoft приняли решение временно открыть для общественности доступ к своим специализированным средствам для конференц-связи.

Также РБК-Украина сообщало, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США разместил в социальной сети Facebook рекламные объявления с картинками на русском языке, где призывают пользователей поделиться информацией о возможных угрозах безопасности.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ФБРсотрудничествоКомпания
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