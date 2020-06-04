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Zoom має намір співпрацювати з ФБР

Новини » Суспільство     04.06.2020 - 12:00
Zoom має намір співпрацювати з ФБР
Фото: Ерік Юань (facebook.com.zoomvideocommunications)

В компанії не хочуть, щоб сервіс Zoom використовувася для поганих цілей

Американська компанія Zoom Video Communications оголосила про свої наміри співпрацювати з правоохоронними органами та ФБР. Також в компанії повідомили, що сервіс наскрізного шифрування трафіку більше не буде безкоштовним.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами засновника компанії Zoom Еріка Юаня, сервіс наскрізного шифрування для дзвінків більше не буде надаватися людям, які використовували його безкоштовно.

"Ми напевно не будемо надавати сервіс наскрізного шифрування трафіку безкоштовним користувачам. Ми хочемо співпрацювати з ФБР і місцевими правоохоронними органами, якщо хтось використовує Zoom для поганих цілей", - сказав Юань.

Зазначимо, сервіс онлайн-конференцій Zoom під час пандемії різко став популярним у світі. Тільки в першому кварталі 2020 року виручка зросла на 169% в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Google і Microsoft прийняли рішення тимчасово відкрити для громадськості доступ до своїх спеціалізованих засобів для конференц-зв'язку.

Також РБК-Україна повідомляло, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США розмістив у соціальній мережі Facebook рекламні оголошення з картинками російською мовою, де закликають користувачів поділитися інформацією про можливі загрози безпеки.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ФБРсотрудничествоКомпания
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