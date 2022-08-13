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В зону ПВО Тайваня зашли 13 китайских самолетов

Новина українською →
Тайвань, Суббота 13 августа 2022 18:25
В зону ПВО Тайваня зашли 13 китайских самолетов Фото: Китай ввел свои самолеты в зону действия ПВО Тайваня (twitter com WarPolitRussia)
Автор: Наталья Юрченко

Тайвань зафиксировал движение китайских военных самолетов. В зону противовоздушной обороны острова зашло 13 самолетов Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter.

Ведомство отмечает, что вблизи острова заметили 6 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.

Позже 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и зашли в зону действия ПВО острова.

Напомним, что Китай 9 августа объявил о новых военных учениях возле Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.

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