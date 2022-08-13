В зону ПВО Тайваня зашли 13 китайских самолетов
Фото: Китай ввел свои самолеты в зону действия ПВО Тайваня (twitter com WarPolitRussia)
Тайвань зафиксировал движение китайских военных самолетов. В зону противовоздушной обороны острова зашло 13 самолетов Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter.
Ведомство отмечает, что вблизи острова заметили 6 кораблей и 29 самолетов армии Китая. Тайвань отреагировал, подняв в небо свои самолеты и направив суда и ракетные системы наземного базирования.
Позже 13 китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и зашли в зону действия ПВО острова.
Напомним, что Китай 9 августа объявил о новых военных учениях возле Тайваня. Они будут включать "блокаду и борону" острова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.