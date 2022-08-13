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У зону ППО Тайваню зайшли 13 китайських літаків

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Тайвань, Субота 13 серпня 2022 18:25
У зону ППО Тайваню зайшли 13 китайських літаків Фото: Китай ввів свої літаки у зону дії ППО Тайваню (twitter com WarPolitRussia)
Автор: Наталія Юрченко

Тайвань зафіксував рух китайських військових літаків. У зону протиповітряної оборони острова зайшло 13 літаків Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Тайваню у Twitter.

Відомство зазначає, що поблизу острова помітили 6 кораблів та 29 літаків армії Китаю. Тайвань відреагував, піднявши у небо свої літаки та направивши судна і ракетні системи наземного базування.

Пізніше 13 китайських літаків перетнули середню лінію Тайванської протоки і зайшли у зону дії ППО острова.

Нагадаємо, що Китай 9 серпня оголосив про нові військові навчання біля Тайваню. Вони включатимуть "блокаду та борону" острова.

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