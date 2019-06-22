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Зону проведення ООС відвідала делегація ЄС

Новини » Суспільство    22.06.2019 - 09:49
Зону проведення ООС відвідала делегація ЄС
Фото: делегація ЄС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.new)

Командувач ООС обговорив з делегацією питання розведення сторін у Луганській області

Район проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі відвідала делегація Європейського Союзу, яку очолював голова Військового комітету ЄС генерал Клаудіо Граціано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що генерал-лейтенант Олександр Сирський ознайомив іноземну делегацію з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС.

"Продемонстрував матеріальні докази присутності російських військ на українському Донбасі та проінформував голову Військового комітету ЄС про хід гуманітарного розмінування у Донецькій та Луганській областях", - повідомили у штабі.

Також командувач ООС провів перемови з головою Військового комітету ЄС по окремих питаннях процесу розведення сторін у Луганській області. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що район проведення ООС відвідала делегація Литви. Під час відвідування зони ООС литовську делегацію очолювала канцлер Міністерства оборони Литовської Республіки Дайва Бєлєцкієн, посадовці відвідали українські позиції в Авдіївці, Кураховому та Селідовому.

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