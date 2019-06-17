Район проведения ООС посетила делегация Литвы

Фото: делегация Литвы на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Делегация посетила Авдеевку, Курахово и Селидово

В понедельник, 17 июня, на Донбассе зону проведения операции Объединенных сил (ООС) посетила литовская делегация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Сообщается, что во время посещения зоны ООС литовскую делегацию возглавляла канцлер Министерства обороны Литовской Республики Дайва Белецкиен. Чиновники посетили украинские позиции в Авдеевке, Курахово и Селодовом.

"Иностранные гости ознакомились с организационной структурой системы медицинского обеспечения ООС, алгоритмом и особенностями оказания медицинской помощи украинским военным", - сообщили в штабе ООС.

Также после визита представители Украины и Литвы обсудили вопросы взаимных интересов и высказали мнения об аспектах расширения сотрудничества между двумя странами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что зону ООС посетил президент Латвии. Раймондс Вейонис прибыл с целью получения актуальной информации по ситуации на Донбассе, встречу с президентом Латвии провел первый заместитель Командующего объединенных сил генерал-майор Валерий Залужный.