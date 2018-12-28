ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Зону відчуження у 2018 році відвідали 63 тис. туристів

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 21:55
Зону відчуження у 2018 році відвідали 63 тис. туристів
Фото: зона відчуження (РБК-Україна/Віталій Носач)

Надходження від туристичних послуг становлять 39 млн гривень

До зони відчуження у 2018 році приїжджали 63 тисячі туристів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства екології природніх ресурсів України

За словами міністра Остапа Семерака, кількість туристів значно зросла, порівняно із 2014 роком. 

"Унаслідок тих трансформацій, які відбуваються у зоні відчуження, ми спостерігаємо суттєве збільшення відвідувачів. Цифри говорять, що у 2014 році за увесь рік до Зони відчуження завітали понад 8 тис. людей, і починаючи із 2016 року відбувається суттєвий приріст", - сказав він. 

Семерак також зазначив, що надходження від туристичних послуг за 2018 рік становлять 39 млн гривень.

"Я це оцінюю дуже позитивно, оскільки за майже 33 роки, які пройшли після аварії на ЧАЕС суспільству почалася забуватися ця трагедія і ті ризики, які все ще зберігаються після цієї трагедії", - додав міністр. 

 

Зона відчуження стає територією змін та розвитку. Мінприроди виконалило всі зобов’язання, пов’язані з внесками до Чорнобильського фонду «Укриття» Створило умови для розвиту відновлювальної енергетики Удосконалило та автоматизувало систему відвідування зони відчуження Відкрило три офіси Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Києві, Чорнобилі та смт. Іванків. На базі заповідника розпочато три міжнародні наукові проекти. Заверщено «гарячі» випробування на Централізованому сховищі відпрацьованих джерел іонізуючого опромінення. До зони відчуження збільшується потік туристів. У 2014 році зону відчуження відвідало понад 8 тисяч туристів. У 2016 – близько 36 тисяч. У нинішньому році – 63 тисячі. Надходження від туристичних послуг за 2018 рік становлять 39 млн грн. Більше – дивілься у відео.

Опубліковано Міністерство екології та природних ресурсів України Пʼятниця, 28 грудня 2018 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Європейський союз виділив 5 млн євро допомоги для населення, що проживає поблизу Чорнобильської зони відчуження. На виділені кошти закуплено медичне та лабораторне обладнання для лікарні, інформаційний центр, теплиця, установка для спалювання лісових відходів, обладнання для радіологічного картографування території

Нагадаємо, в Україні розпочався проект Євросоюзу щодо підтримки та підвищення безпеки сховищ радіоактивних відходів поблизу п'яти найбільших міст. 

Туреччина введе для туристів податок на безпеку Мінприроди оскаржить рішення суду про виключення лося з Червоної книги
Новини України зона отчуждениятуристыОстап Семерак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся