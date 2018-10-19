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В зоне ООС на взятке разоблачили инспектора Госпогранслужбы

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 16:22
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По указанному факту открыто уголовное производство

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) в Донецкой области на взятке разоблачили инспектора Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Как отмечается, на систематических взятках уличили инспектора Краматорского пограничного отряда Донецко-Луганского регионального управления Госпогранслужбы.

"Чиновник наладил механизм получения неправомерной выгоды от местных предпринимателей за беспрепятственное перемещение товаров широкого потребления на временно оккупированную территорию Донецкой области через контрольный пункт въезда-выезда "Марьинка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пограничник за взятку в почти три тысячи гривен позволял пересекать линию столкновения на автомобили без досмотра грузов и контроля документов.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

В зоне ООС на взятке разоблачили инспектора Госпогранслужбы

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве задержали на получении 560 тыс. гривен взятки заместителя руководителя "Ледового стадиона".

Кроме того, сообщалось, что в районе ООС на взятке задержали заместителя командира по тылу одной из воинских частей.

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