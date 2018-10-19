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У зоні ООС на хабарі викрили інспектора Держприкордонслужби

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 16:22
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) у Донецькій області на хабарі викрили інспектора Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, на систематичних хабарах викрили інспектора Краматорського прикордонного загону Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби.

"Посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від місцевих підприємців за безперешкодне переміщення товарів широкого вжитку на тимчасово окуповану територію Донецької області через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Мар′їнка", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, зо прикордонник за хабар у майже три тисячі гривень дозволяв перетинати лінію зіткнення на автомобілі без огляду вантажів та контролю документів.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

У зоні ООС на хабарі викрили інспектора Держприкордонслужби

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві затримали на отриманні 560 тис. гривень хабара заступника керівника "Льодового стадіону".

Крім того, повідомлялося, що в районі ООС на хабарі затримали заступника командира з тилу однієї з військових частин.

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