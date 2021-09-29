В зоне ООС вооруженный боевик сдался украинским военным

Во вторник, 28 сентября, украинским военным добровольно сдался вооруженный боевик так называемой "ЛНР". По его словам, он не выдержал издевательств и унижений со стороны российских кураторов и сослуживцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что 23-летний младший сержант проходил службу в 6 отдельном мотострелковом полку, который базируется в оккупированной Кадиевке, в должности механика-водителя.

Он присоединился к пророссийским наемникам еще в 2016 году, сразу по достижению совершеннолетия. К боевикам его привел родной отец, который служил в соседнем подразделении. Парню пообещали высокую зарплату и выдали оружие.

По словам боевика, во время службы он впервые попробовал наркотики, которыми его угостили сослуживцы. Постепенно он стал наркозависимым. Он также отметил, что употребление наркотиков и алкоголя в рядах российско-оккупационных войск вполне обычное дело.

Он также добавил, что в рядах пророссийских боевиков понятие дисциплина отсутствует полностью. "Не выдержав издевательств и постоянного унижения как от российских кураторов, так и от своих сослуживцев, парень решил добровольно перейти на подконтрольную Украины территорию", - уточнили в ООС.

Сейчас с боевиком работают следователи. В ООС напомнили, согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины, государство гарантирует освобождение от ответственности тем лицам, которые не совершали тяжких преступлений против людей, добровольно покинули ряды незаконных вооруженных формирований (НЗФ) и сообщили об этом правоохранителям.

Фото: в зоне ООС боевик сдался украинским военным (facebook.com/pressjfo.news)