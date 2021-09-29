У зоні ООС озброєний бойовик здався українським військовим

У вівторок, 28 вересня, українським військовим добровільно здався озброєний бойовик так званої "ЛНР". За його словами, він не витримав знущань і принижень з боку російських кураторів і товаришів по службі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС).

Зазначається, що 23-річний молодший сержант проходив службу в 6 окремому мотострілецькому полку, який базується в окупованій Кадіївці, на посаді механіка-водія.

Він приєднався до проросійських найманців ще в 2016 році, відразу по досягненню повноліття. До бойовиків його привів рідний батько, який служив у сусідньому підрозділі. Хлопцеві пообіцяли високу зарплату і видали зброю.

За словами бойовика, під час служби він вперше спробував наркотики, якими його пригостили товариші по службі. Поступово він став наркозалежним. Він також зазначив, що вживання наркотиків і алкоголю в лавах російсько-окупаційних військ цілком звичайна справа.

Він також додав, що в лавах проросійських бойовиків поняття дисципліна відсутнє повністю. "Не витримавши знущань і постійного приниження як від російських кураторів, так і від своїх товаришів по службі, хлопець вирішив добровільно перейти на підконтрольну Україні територію", - уточнили в ООС.

Зараз з бойовиком працюють слідчі. В ООС нагадали, згідно ч. 6 ст. 260 КК України, Держава гарантує звільнення від відповідальності тим особам, які не скоювали тяжких злочинів проти людей, добровільно покинули ряди незаконних збройних формувань (НЗФ) і повідомили про це правоохоронцям.

Фото: у зоні ООС бойовик здався українським військовим (facebook.com/pressjfo.news)