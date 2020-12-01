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В зоне ООС военный избил и поджег сослуживца, - ГБР

Торецк, Вторник 01 декабря 2020 14:11
В зоне ООС военный избил и поджег сослуживца, - ГБР
Фото: военный напал на товарища, пострадавший в больнице (пресс-служба СБУ)
Автор: РБК-Украина

В зоне ООС на Донбассе военный избил сослуживца, после чего облил его маслом для бензопил и поджег. Сейчас пострадавший находится в больнице, а подозреваемый - под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 44-летний военнослужащий напал на сослуживца, чтобы завладеть его деньгами в сумме 9500 гривен.

Пострадавший находится в Центральной городской больнице Торецка с закрытой черепно-мозговой травмой и ожогами правой ноги.

Нападавшему же сообщили о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военными (ч. 2 ст. 406 УК Украины) и нападении с целью завладения чужим имуществом (ч. 1 ст. 187 УК Украины). Сейчас он под стражей и в случае доказательства вины военному грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, Министерство обороны Украины провело первую закупку без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставке.

РБК-Украина писало, что Государственное бюро расследований разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего пограничника в незаконном вывозе оружия из зоны операции Объединенных сил.

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