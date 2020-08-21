Полковник внешней разведки и экс-пограничник вывозили оружие из зоны ООС

Фото: боеприпасы (dbr.gov.ua)

Фигурантам грозит от 3 до 7 лет тюрьмы

Государственное бюро расследований разоблачило чиновника Службы внешней разведки и бывшего военнослужащего погранслужбы на незаконном вывозе оружия из зоны операции Объединенных сил. В частности, они пытались вывести боеприпасы, которые ранее похитил бывший военный во время прохождения службы на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"По данным предварительного расследования, полковник СВР по указанию бывшего военнослужащего Государственной пограничной службы, незаконно вывозил боеприпасы из района проведения ООС. Как установило следствие, боеприпасы были украдены бывшим пограничником при прохождении им службы в 2015-2017 годах, и хранились в арендованном им гараже в Северодонецке", - сообщили в ГБР.

Во время обыска в служебном автомобиле чиновника СВР было изъято почти 6000 патронов калибра 5.45, больше 4000 патронов калибром 7.62, 4 гранаты РПГ-26, 1 ручную противотанковую гранату РПГ-22, 5 унифицированных запалов ручных гранат, 5 гранат РГД-5 и гранату Ф-1.

Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном обращении с боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Подозреваемым грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в марте из зоны ООС пытались вывезти набитый оружием микроавтобус.

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