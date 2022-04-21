UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В зоне ООС украинские военные отразили 10 атак врага, уничтожено 6 танков оккупантов

Автор: Антон Федорцив

В зоне Операции объединенных сил украинское войско дало достойный отпор попыткам прорыва российских оккупантов. В десятке отраженных атак Вооруженные силы уничтожили танки и другую технику РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост пресс-службы ООС.

За сутки защитники Украины успешно отбили 10 атак врага. Благодаря их умениям враг понес существенные потери.

"В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 4 артиллерийские системы, 8 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25) и 8 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10"", – говорится в сообщении.

Напомним, что Россия пригрозила США за поставку вооружений Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВооруженные силы УкраиныДонецкая областьООСВторжение России в УкраинуВойна России против Украины