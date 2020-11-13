ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі за сім місяців небойові втрати ЗСУ в два рази перевищили бойові

Україна, П'ятниця 13 листопада 2020 15:00
На Донбасі за сім місяців небойові втрати ЗСУ в два рази перевищили бойові
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У період з березня по жовтень в зоні проведення операції Об'єднаних сил без бою загинули 44 українських військових. В результаті боїв на Донбасі за сім місяців загинув 21 військовий, 199 - отримали поранення.

Про це у відеозверненні заявила генеральний прокурор Ірина Венедиктова.

Всього за сім місяців небойові втрати українських військових склали 703 людини, з яких 276 - загинули.

"Саме через таких втрат в спеціалізованій прокуратурі Об'єднаних сил створено відділ ... з розслідувань причин смертей військовослужбовців в небойовій обстановці", - зазначила генпрокурор.

Венедиктова додала, що в загальному військова прокуратура за сім місяців розслідувала 277 кримінальних справ за фактами смертей військовослужбовців в небойових ситуаціях. У 39 випадках підтверджено факт самогубства. 16 обвинувальних актів направлено до суду.

Нагадаємо, днями в Житомирській області у військовій частині від вогнепального поранення загинув 28-річний лейтенант Збройних сил України. За попередньою інформацією, він наклав на себе руки.

Детальніше про те, як в Україні проходить психологічна адаптація українських військових, читайте в матеріалі РБК-Україна "Внутрішня війна. Як ветеранам в Україні допомагають повернутися до мирного життя".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство самогубствовійськовіООС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся