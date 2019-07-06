У зоні ООС постраждали шестеро українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели 28 обстрілів

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу, 5 липня, постраждали шестеро україських військовосліжбовців. Бойовики порушили режим тиші 28 разів, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що 12 разів збройні формування Російської Федерації застосовували заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 мм. Також противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї.

Обстріли велися в районі населених пунктів Водяне, Богданівка, Новотроїцьке, Миколаївка, Широкине, Мар'їнка, Новоселівка Друга, Красногорівка, Новогнатівка, Повлопіль, Авдіївка; Кримське, Новотошківське, Золоте-4, Травневе, Світлодарськ.

"У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовця отримали поранення, ще чотири - бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. За даними розвідки 5 липня двох окупантів знищено та трьох поранено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби противник два рази обстріляв українські позиції біля н.п. Широкине та Хутір Вільний.

Нагадаємо, українські морські піхотинці зі 137 окремого батальйону ліквідували командира розвідки окремого мотострілкової бригади "Оплот" із позивним "Скіф".