В зоне ООС пограничники обнаружили арсенал боеприпасов

В Донецкой области в районе Операции объединенных сил (ООС) пограничники обнаружили арсенал боеприпасов, что потенциально угрожает безопасности гражданского населения Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-центр Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в реке Кальмиус неподалеку Павлополя находятся взрывоопасные предметы. Именно в этом месте отдыхают и купаются жители окрестных сел.

"Водолазная группа ГСЧС подняла из реки один разорвавшийся снаряд и 4 артиллерийские снаряды с взрывателями, 917 патронов калибра 5.45 мм, 517 патронов калибра 7.62х54 мм и 27 патронов калибра 7.62х39 мм", - говорится в сообщении.

За два дня сотрудники ГСЧС и оперативники Донецко-Луганского регионального управления взрывоопасные предметы были изъяты.

Отметим, что опасные боеприпасы никому не причинили вреда.