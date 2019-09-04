У зоні ООС прикордонники виявили арсенал боєприпасів

У Донецькій області в районі Операції об’єднаних сил (ООС) прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрозливі для безпеки цивільного населення Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України.

Зазначається, шо в річці Кальміус неподалік Павлополя знаходяться вибухонебезпечні предмети. Саме в цьому місці відпочивають та купаються жителі навколишніх сіл.

"Водолазна група ДСНС підняла з річки один розірваний снаряд та 4 артилерійські снаряди з підривниками, 917 патронів калібру 5.45 мм, 517 патронів калібру 7.62х54 мм і 27 патронів калібру 7.62х39 мм", - йдеться у повідомленні.

За два дні працівники ДСНС і оперативники Донецько-Луганського регіонального управління вибухонебезпечні предмети були вилучені.

Зазначимо, що небезпечні боєприпаси нікому не завдали шкоди.