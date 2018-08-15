В зоне ООС на Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных, - штаб

Боевики 16 раз обстреливали позиции ООС

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за день, 15 августа 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Как отмечается, в течение дня боевики на Донбассе 16 раз обстреливали позиции украинских военных, в частности, из тяжелого вооружения. Так, из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь в районе Крымского, Луганского, Новозвановки, Майорска, Авдеевки, Марьинки, Новотроицкого, Опытного, Новомихайловки, Чермалыка, Лебединского, Широкино и Гнутово.

Кроме того, отмечается, что боевики из стрелкового оружия обстреляли также и украинские позиции в районе Станицы Луганской.

"Потерь среди личного состава объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в зоне ООС за минувшие сутки, 14 августа 2018, погиб один украинский военный, еще трое получили ранения.

Отметим, по данным разведки, на оккупированном Донбассе возросло количество кадровых российских военных, которые готовят диверсантов. К подготовке диверсантов привлекли до 20 кадровых российских военных.