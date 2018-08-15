У зоні ООС на Донбасі за день обійшлося без втрат серед українських військових, - штаб

Бойовики 16 разів обстрілювали позиції ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 15 серпня 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Як зазначається, протягом дня бойовики на Донбасі 16 разів обстрілювали позиції українських військових, зокрема, із важкого озброєння. Так, зі стрілецької зброї, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь у районі Кримського, Луганського, Новозванівки, Майорська, Авдіївки, Мар’їнки, Новотроїцького, Опитного, Новомихайлівки, Чермалика, Лебединського, Широкіного і Гнутового.

Крім того, зазначається, що бойовики зі стрілецької зброї обстріляли також і українські позиції в районі Станиці Луганської.

"Втрат серед особового складу об’єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі у зоні ООС за минулу добу, 14 серпня 2018 року, загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

Зазначимо, за даними розвідки, на окупованому Донбасі зросла кількість кадрових російських військових, які готують диверсантів. До підготовки диверсантів залучили до 20 кадрових російських військових.