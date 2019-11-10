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В зоне деэскалации в Сирии за октябрь погибли 75 мирных жителей

Новости » В мире     10.11.2019 - 05:57
В зоне деэскалации в Сирии за октябрь погибли 75 мирных жителей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Проиранские наемники и Россия нанесли 3557 артиллерийских ракетных и около 300 авиаударов по зоне деэскалации

В результате атак армии Асада, России и проиранских группировок в зоне деэскалации в Идлибе на северо-западе Сирии в октябре погибли 75 мирных жителей, в том числе 13 детей. Об этом сообщили представители управления гражданской обороны Идлиба ("Белые каски"), передает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

"В указанный период режим Асада, проиранские наемники и Россия нанесли 3557 артиллерийских, ракетных и около 300 авиаударов по зоне деэскалации. В результате погибли 75 мирных жителей, в том числе 13 детей и 10 женщин. 162 человека получили ранения, в том числе 32 ребенка и 36 женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что режим Асада и его союзники подвергают зону деэскалации массированным атакам, нарушая договоренности по Идлибу от 17 сентября 2018 года.

Напомним, с тех пор, как 9 октября Турция начала военную операцию на северо-востоке Сирии, около 180 тысяч человек стали перемещенными лицами. Около 80 тысяч переселенцев - дети. По данным Организации Объединенных наций, перемещенные лица отправляются в дома своих родственников или живут во временных поселениях.

Ранее РБК-Украина сообщало, в июле в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников, среди которых Российская Федерация, погибли по меньшей мере 103 гражданских лица, из которых 26 детей.

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