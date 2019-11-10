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В зоні деескалації в Сирії за жовтень загинули 75 мирних жителів

Новини » В світі     10.11.2019 - 05:57
В зоні деескалації в Сирії за жовтень загинули 75 мирних жителів
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Проіранські найманці та Росія завдали 3557 артилерійських ракетних і близько 300 авіаударів по зоні деескалації

Унаслідок атак армії Асада, Росії та проіранських угруповань у зоні деескалації в Ідлібі на північному заході Сирії в жовтні загинули 75 мирних жителів, у тому числі 13 дітей. Про це повідомили представники управління цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), передає РБК-Україна на з посиланням на "Анадолу".

"У зазначений період режим Асада, проіранські найманці та Росія завдали 3557 артилерійських ракетних і близько 300 авіаударів по зоні деескалації. В результаті загинули 75 мирних жителів, у тому числі 13 дітей і 10 жінок. 162 особи дістали поранення, у тому числі 32 дитини та 36 жінок", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що режим Асада і його союзники піддають зону деескалації масованим атакам, порушуючи домовленості щодо Ідлібу від 17 вересня 2018 року.

Нагадаємо, відтоді, як 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії, близько 180 тисяч осіб стали переміщеними особами. Близько 80 тисяч з переселенців - діти. За даними Організації Об'єднаних націй, переміщені особи відправляються в будинку своїх родичів або живуть у тимчасових поселеннях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в липні в результаті авіаударів сирійського уряду і його союзників, серед яких Російська Федерація, загинули щонайменше 103 цивільних особи, з яких 26 дітей.

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