У зоні ЧАЕС затримали більше 30 сталкерів із початку року

Фото: зона відчуження (РБК-Україна/Віталій Носач)

Усі сталкери потрапили на територію зони відчуження незаконно, оминаючи контрольно-пропускні пункти

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС затримали 32 сталкера із початку 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Зокрема, минулої доби працівники відділу поліції ЧАЕС під час патрулювання території зони відчуження, поблизу відселеного села Вільча, знову виявили двох молодих чоловіків.

"31-річний житель Чернігова та 23-річного віку мешканець міста Дніпро поза КПП незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму", - йдеться у повідомленні.

Відносно порушників складені адміністративні протоколи за ст. 46-1 "Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі туристам-порушникам загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото: затримані правопорушники (kv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Чорнобильській зоні в Київській області правоохоронці затримали дві групи людей, які незаконно проникли на територію зони відчуження, серед сталкерів були також громадяни Республіки Білорусь і Литви.

Як повідомляло РБК-Україна, у зоні відчуження поліція виявила 30-річного солдата-контрактника, який останні два тижня вважався зниклим безвісти. Відомо, що з 5 вересня поточного року солдат перебував у розшуку. Даний громадянин проник на територію зони незаконно. Наразі його затримано.