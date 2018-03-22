В зоне боевых действий на Донбассе снизилась интенсивность огневых ударов, - ИС

Ранее боевиками был введен усиленный контрразведывательный режим на Донбассе

В последний недельный период (с 15 по 21 марта 2018 года) в зоне боевых действий на Донбассе отмечается снижение интенсивности огневых ударов по позициям украинских войск и населенным пунктам на подконтрольной Украине территории. Об этом говорится в опубликованных на Facebook оперативных данных группы "Информационное Сопротивление".

В частности, сообщается, что на период подготовки и проведения выборов президента РФ (18 марта 2018 года) части и подразделения 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск находились в повышенной степени боевой готовности. На всей оккупированной территории российским оккупационным командованием был введен усиленный контрразведывательный режим.

Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление» В последний недельный период (с 15 по 21 марта с.г.) в зоне... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

На данный момент, противник продолжает активное ведение воздушной разведки боевых порядков ВС Украины – за недельный период зафиксировано 7 разведывательный полет БПЛА ВС РФ, в т.ч. 2 полета БПЛА "Орлан-10", которые осуществлялись с заходом в оперативно-тактическую глубину обороны ВС Украины.

Кроме того, в частях и подразделениях 1 и 2 АК оперативной группировки российских оккупационных войск на военных полигонах "Центральный", "Славный", "Ударный" и "Приморский" интенсивно проводились мероприятия:

- по боевой подготовке и организации взаимодействия подразделений в составе разведывательно-огневого контура с применением БПЛА;

- по отработке вопросов ведения боевых действий в городе;

- по обучению вождению механиков-водителей и выполнению учебных стрельб с операторами-наводчиками боевых машин.

Также противник продолжает совершенствование своих позиций (как в первой линии, так и во второй) в инженерном отношении.

Напомним, как сообщалось ранее, в Украине 18 марта в ходе акций протестов в день выборов президента России ожидались провокации.