В зоні бойових дій на Донбасі знизилася інтенсивність вогневих ударів, - ІС

Раніше бойовиками був введений посилений контррозвідувальний режим на Донбасі

В останній тижневий період (з 15 по 21 березня 2018 року) у зоні бойових дій на Донбасі відзначається зниження інтенсивності вогневих ударів по позиціях українських військ і населеним пунктам на підконтрольній території Україні. Про це йдеться в опублікованих на Facebook оперативних даних групи "Інформаційний спротив".

Зокрема, повідомляється, що на період підготовки і проведення виборів президента РФ (18 березня 2018 року) частини і підрозділи 1 і 2 АК оперативної угруповання російських окупаційних військ перебували в підвищеній ступені бойової готовності. На всій окупованій території російським окупаційним командуванням був введений посилений контррозвідувальний режим.

Оперативні дані групи «Інформаційне Опір» В останній тижневий період (з 15 по 21 березня ц. р.) в зоні... Опубліковано Dmitry Tymchuk 21 березень 2018 р.

На даний момент, противник продовжує активне ведення повітряної розвідки бойових порядків ЗС України – за тижневий період зафіксовано 7 розвідувальний політ БПЛА ЗС РФ, в т. ч. 2 польоту БПЛА "Орлан-10", які здійснювалися з заходом в оперативно-тактичну глибину оборони ЗС України.

Крім того, у частинах і підрозділах 1 і 2 АК оперативної угруповання російських окупаційних військ на військових полігонах "Центральний", "Славний", "Ударний" і "Приморський" інтенсивно проводилися заходи:

- з бойової підготовки та організації взаємодії підрозділів у складі розвідувально-вогневого комплексу з застосуванням БПЛА;

- по відпрацюванню питань ведення бойових дій в місті;

- з навчання водінню механіків-водіїв і виконання навчальних стрільб з операторами-наводчиками бойових машин

Також противник продовжує вдосконалення своїх позицій (як у першій лінії, так і в другій) в інженерному відношенні.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, в Україні 18 березня в ході акцій протесту в день виборів президента Росії очікувалися провокації.