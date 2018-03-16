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В зоне АТО за сутки обошлось без потерь среди украинских военных

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 13:01
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/Игорь Иванов)
Фото: АТО на Донбассе (facebook.com/Игорь Иванов)

Боевики 4 раза обстреливали силы АТО

В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за минувшие сутки, 15 марта 2018 года, обошлось без потерь среди украинских военнослужащих. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Ровно сутки продержалось затишье на линии соприкосновения. А с началом прошлых суток российско-оккупационные войска вновь нарушили режим перемирия, открыв минометный огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Отметим, что в результате вражеских обстрелов среди защитников Украины нет раненых или травмированных", - сообщил он.

Как сообщил представитель Минобороны, боевики в течение суток совершили 4 прицельных обстрела позиций украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в течение 14 марта 2018 года обстрелов зафиксировано не было.

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Темы: АТО    Теги: Министерство обороны Украины, Новости АТО
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