В зоні АТО за добу обійшлося без втрат серед українських військових

В зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі за минулу добу, 15 березня 2018 року, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

"Рівно добу протрималося затишшя на лінії зіткнення. А з початком минулої доби російсько-окупаційні війська знову порушили режим перемир’я, відкривши мінометний вогонь по позиціям Збройних сил України. Зазначимо, що внаслідок ворожих обстрілів серед захисників України немає поранених або травмованих", - повідомив він.

Як повідомив представник Міноборони, бойовики протягом доби здійснили 4 прицільні обстріли позицій українських військових.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі протягом 14 березня 2018 року обстрілів зафіксовано не було.