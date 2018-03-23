В зоне АТО соблюдается режим тишины, - штаб

Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем украинских защитников
В зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в течение суток 22 марта боевики придерживались режима полной тишины. Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"На протяжении прошедших суток режим полного прекращения огня российско-оккупационными войсками придерживался в полной мере. Обстрелов наших укреплений не зафиксировано", - говорится в сообщении пресс-центра.
Штаб информирует, что украинские военнослужащие продолжают неуклонно придерживаться объявленного с полуночи 5 марта перемирия и минских соглашений.
"Ситуация на линии разграничения сторон под надежным контролем наших защитников", - добавили в пресс-центре.
#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 22 березня 2018...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 22 березень 2018 р.
Напомним, за 2014-2017 годы очередные воинские звания высшего офицерского состава получили 79 военнослужащих. Из 50-ти военнослужащих, которые получили первичные воинские звания высшего офицерского состава, все принимали участие в АТО и имеют боевой опыт.