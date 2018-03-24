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В зоне АТО боевики вновь применили запрещенное оружие, - Гуцуляк

НовостиПроисшествия    24.03.2018 - 14:38
Фото: пресс-секретарь по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк (Ukraine crisis media center)
Фото: пресс-секретарь по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк (Ukraine crisis media center)

Боевиками был совершен обстрел из минометов жилых кварталов Авдеевки

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) среди украинских военных нет убитых и раненых. Об этом, во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре сообщил спикер министерства по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

В частности, вчера произошел обстрел боевиками жилых кварталов Авдеевки из минометов, запрещенных минскими договоренностями.

"После 22.00, в течение часа, оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим защитникам Марьинки. Около полуночи боевики российско-оккупационных войск применили минометы калибров 82 мм по защитниках Каменки. Зафиксировано разрыв трех мин этого калибра", - сообщил пресс-секретарь.

Кроме того, боевики обстреляли жилой сектор Авдеевки из минометов калибра 120 мм.

"Боевики российско-оккупационных войск продолжают нарушать "режим всеобъемлющего перемирия", применяя при этом оружие, запрещенное минского договоренностям, по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Донбасса", - рассказал Гуцуляк.

Всего в СЦКК зафиксировали попадание шести минометных ударов 120 калибра в хозяйственные постройки и приусадебные участки мирных жителей в районе железнодорожного перегона "Авдеевка – Донецк". В результате атаки, на этих участках частично разрушены дачные дома, повреждена ограда.

Вследствие вражеских обстрелов ни среди наших защитников, ни среди местных жителей раненых или травмированных нет. Также, по уточненным данным штаба, подтвердились враждебные обстрелы украинских позиций из стрелкового оружия в Донецкой области 22 марта.

Напомним, как сообщалось ранее, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе за сутки по состоянию на вечер 22 марта зафиксировала около 105 взрывов в зоне антитеррористической операции (АТО).

В СЦКК зафиксировали обстрелы Авдеевки, - штаб В зоне боевых действий на Донбассе снизилась интенсивность огневых ударов, - ИС
Теги публикации: обстрел, Новости АТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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